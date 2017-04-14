Юниорская сборная России U17 одержала победу над Швейцарией

Юниорская сборная России U17 со счётом 5:3 переиграла швейцарцев во втором матче Турнира пяти наций, который проходит в подмосковном Дмитрове.Тренерский штаб нашей команды произвёл ряд изменений по сравнению со стартовой игрой против финнов. Так, в первом звене на льду появилась пара защитников Роман Калиниченко – Никита Солопанов и тройка нападения Егор Соколов – Максим Шабанов – Юрий Платонов. Защищать ворота в этом матче с первых минут вышел Владислав Окоряк.Проведённая работа над ошибками была заметна уже с первых минут встречи: наша команда аккуратнее стала играть в пас, внимательнее в защите и гораздо активнее в нападении. События развивались очень стремительно: россияне полетели вперёд и на третьей же минуте пропустили острую контратаку. Но буквально тут же Егор Соколов вернул на табло равенство. Со счётом 1:1 первый игровой отрезок встречи так и завершился.Во втором периоде команды продолжили обмениваться шайбами: на голы швейцарцев дважды подряд ответил Владислав Котков, который оформил дубль в матче, ассистентский дубль — у Никиты Ртищева. При счёте 3:3 Илье Баданину наконец удалось вывести российскую команду вперед, отметим, что для нападающего это дебютная шайба за сборную.Первое удаление в этой игре было назначено лишь в третьем периоде, наказали игрока команды Швейцарии. Наша сборная воспользовалась численным преимуществом, отличился Егор Соколов, который также оформил дубль в матче. Эта шайба стала заключительной, сборная России одержала победу со счётом 5:3