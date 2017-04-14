Хафизуллин: приходится из кожи вон лезть, чтобы забивать «Магнитке»

Защитник СКАпрокомментировал победу в четвёртом матче финала Кубка Гагарина над магнитогорским «Металлургом» (3:2) и свой дубль в этой встрече. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «армейцев»«Мои голы? Так получилось просто, вратарь здорово играет у них, приходится из кожи вон лезть, чтобы забивать. Никаких предчувствий перед матчем не было, просто так получилось. Поехал на пятак, шайба отскочила — и добил её. Во втором голе шайба в шлем попала, по правилам можно доигрывать момент, я добил её сразу, если бы она ушла в угол — другое дело. Как Рыкова поздравили с днём рождения? Да победы ему хватит. Когда уступаем в счёте, то действуем лучше, чем когда ведём, не знаю, почему так происходит», — передаёт слова Хафизуллина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.