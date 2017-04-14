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Хафизуллин: приходится из кожи вон лезть, чтобы забивать «Магнитке»

14 апреля 2017, пятница. 22:28. Хоккей
Защитник СКА Динар Хафизуллин прокомментировал победу в четвёртом матче финала Кубка Гагарина над магнитогорским «Металлургом» (3:2) и свой дубль в этой встрече. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «армейцев»

«Мои голы? Так получилось просто, вратарь здорово играет у них, приходится из кожи вон лезть, чтобы забивать. Никаких предчувствий перед матчем не было, просто так получилось. Поехал на пятак, шайба отскочила — и добил её. Во втором голе шайба в шлем попала, по правилам можно доигрывать момент, я добил её сразу, если бы она ушла в угол — другое дело. Как Рыкова поздравили с днём рождения? Да победы ему хватит. Когда уступаем в счёте, то действуем лучше, чем когда ведём, не знаю, почему так происходит», — передаёт слова Хафизуллина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА
Новости. Хоккей
14 апреля 2017, пятница
22:28 Хафизуллин: приходится из кожи вон лезть, чтобы забивать «Магнитке»
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