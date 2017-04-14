Зубарев: бьют меня игроки «Металлурга», как лидера какого-то, Тимкин — молодец

Защитник СКАпрокомментировал победу своей команды над магнитогорским «Металлургом» (3:2) в четвёртом матче финала Кубка Гагарина. Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейцев».«Клюшки подвезли новые, вот и забиваю. Честно, другие. Команда помогает, создаёт мне моменты. Я много не реализовал в регулярном сезоне. Видимо, бог видит и даёт мне забить. Почему отрабатываем на раскатке буллиты? Предчувствий нет. Это просто раскатная программа. Ну как сломала пропущенная шайба план? Конечно, это неожиданно, но в тот же момент это мобилизует команду, больше сплачивает. Начинать игру сразу с 0:1 — тебе сразу надо отыгрываться против такой великолепной команды. Это втройне тяжело, но в то же время сплачивает. У нас команда, поэтому не важно, кто забивает. Хоть вратарь забил. Главное, что команда выиграла. Там уже статистику никто никогда не смотрит, особенно в плей-офф. Когда четвёртый матч выиграем, тогда будет ощущение. Дай бог.Каждая игра принципиальная, и перед ней ты ставишь определённые задачи. Всё может перевернуться в одну и другую сторону. Ничего не надо загадывать. Надо выходить на каждый матч и делать всё, что можешь, чтобы добиться положительного результата. У меня губа распухла в том столкновении с Тимкиным? Да все меня что-то бьют, как лидера какого-то. Без понятия. Это силовая борьба, Тимкин — молодец. Он честно выполняет свою работу на 110%. С ним всегда тяжело играть, тем более в плей-офф. Видимо, я какой-то лёгкий стал, падаю всё время», — передаёт слова Зубарева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.