Дергачёв: пока сидел, настраивался, «Металллург» забил, зато помогло настрою

Нападающий СКАпрокомментировал победу своей команды над магнитогорским «Металлургом» (3:2) в четвёртом матче финала Кубка Гагарина. Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейцев».«Этот матч — один из главных, но решающий будет последний. Если честно, когда Антипин забил, я ещё сидел, настраивался, даже момента не видел. Настрою пропущенная шайба помогла. Тактически не перестраивались. Шайба шальной получилась, не успели включиться в игру. Дальше действовали по тактике.«Металлург» играет в свою игру. В следующем матче, может быть, удивят нас. Мы всегда стараемся больше бросать, нагнетать. В силу возраста не могу осознать, что играю в финале. Тело-то чувствует всё. Когда всё пройдёт, может быть, начну осознавать. Тимкин играет жёстко? Готов ли выступить тафгаем? У нас вся команда готова, если что», — передаёт слова Дергачёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.Посмотретьможно на официальном канале СКА в YouTube.