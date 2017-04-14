А.Зайцев: если бы «Металлург» забил в меньшинстве, что бы сказал Зарипов?

Известный в прошлом арбитрпрокомментировал эпизод с удалением форварда «Магнитки»в третьем периоде, после которого СКА забросил победную шайбу.«Если б это был один судья, который в этом моменте удаление дал, а в другом нет, то тут о чём-то можно было говорить. Но когда их двое, очень сложно подобрать двух одинаковых судей. Один считает, что было, а другой – что не было. Здесь сложно что-то сказать. Должна быть единая бригада, где судьи по своей квалификации должны соответствовать друг другу. А тут один даёт играть, а другой нет. Это очень сложный вопрос.Зарипов сказал, что это был балет? Можно говорить всё. Просто гол забили, поэтому, по его мнению, это был балет. А если бы не забили, он бы ничего не сказал. Это всё субъективизм. Человек, который пропустил, может всё что угодно сказать. А если бы «Металлург» в меньшинстве забил, тогда бы что он сказал? Наверное, сказал бы, что всё правильно сделали. Здесь всё очень сложно, это всё субъективность, человеческий фактор, по-другому никак нельзя было назвать. Зарипову кажется, что не надо было удалять, а судья считает, что надо. Здесь сложно за что-то зацепиться, подоплёку искать очень сложно. У кого-то этот момент может вызвать подозрение нанеобъективность. Но нельзя здесь обсуждать, что это было умышленно сделано», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.