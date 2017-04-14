Вице-премьер РФ: стыдно! С таким судейством в КХЛ мы никогда не обыграем Канаду

Вице-премьер Россиипосле четвёртого матча серии СКА — «Металлург» (3:2, 3-1 в серии) негативно высказался по поводу судейства.«Дело не в „Магнитке“… Стыдно! С таким судейством в КХЛ и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев. А хоккеисты — молодцы!» — написал Дворкович в своём «твиттере».