Вице-премьер РФ: стыдно! С таким судейством в КХЛ мы никогда не обыграем Канаду

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Вице-премьер России
Аркадий Дворкович
после четвёртого матча серии СКА — «Металлург» (3:2, 3-1 в серии) негативно высказался по поводу судейства.
«Дело не в „Магнитке“… Стыдно! С таким судейством в КХЛ и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев. А хоккеисты — молодцы!» — написал Дворкович в своём «твиттере».
>>> Балет или сила СКА? Команда Знарка в шаге от Кубка Гагарина
Источник:
«Чемпионат»
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ХК Металлург Мг
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