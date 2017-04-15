Гол Малкина и 3 очка Кросби принесли «Питтсбургу» 2-ю победу над «Коламбусом»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.В составе «Питтсбурга» отличились(9-я минута), Джейк Гюнцель (28),(43) и Патрик Хёрнквист (60). За «Коламбус» шайбу забросил Брэндон Саад (28).Помимо забитого гола, Кросби отметился двумя результативными передачами. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 28 бросков по своим воротам из 31.Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Пингвинз». Третий матч противостояния состоится 17 апреля на льду «Блю Джекетс».