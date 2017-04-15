Гол Малкина и 3 очка Кросби принесли «Питтсбургу» 2-ю победу над «Коламбусом»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби (9-я минута), Джейк Гюнцель (28), Евгений Малкин (43) и Патрик Хёрнквист (60). За «Коламбус» шайбу забросил Брэндон Саад (28).
Помимо забитого гола, Кросби отметился двумя результативными передачами. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 28 бросков по своим воротам из 31.
Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Пингвинз». Третий матч противостояния состоится 17 апреля на льду «Блю Джекетс».