Гол Радулова в овертайме принёс победу «Монреалю» в матче с «Рейнджерс»

«Монреаль Канадиенс» дома в овертайме переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 4:3 во втором матче первого раунда плей-офф Восточной конференции. Счёт в серии — 1-1.На 5-й минуте в составе «Канадиенс» отличился Джефф Питри, Михаэль Грабнер сравнял счёт (14-я минута), а Пол Байрон вновь вывел хозяев вперёд (16). Во второй двадцатиминутке «Рейнджерс» забили дважды, усилиями Рика Нэша (30) и Матса Цукарелло (35). Томаш Плеканец за 18 секунд до сирены перевёл игру в овертайм (60, при игре 6 на 5), а решающую шайбу в дополнительное время забил(79).В составе «Канадиенс» Александр Радулов набрал 3 очка, Андрей Марков и Никита Нестеров результативными действиями не отметились.Третий матч серии состоится на льду «Рейнджерс» 17 апреля, начало в 02:00 мск.