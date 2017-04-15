«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе», забив оба гола в меньшинстве

«Эдмонтон Ойлерз» во втором домашнем матче первого раунда плей-офф НХЛ одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс», взяв реванш за поражение в овертайме в первой игре.На 21-й минуте автором первого гола стал Зак Кассиан, забивший с передачи Марка Летестю. Примечательно, что взятие ворот «Эдмонтон» организовал, играя в меньшинстве. Аналогичная ситуация произошла в третьем периоде — Коннор Макдэвид забросил шайбу, когда «Сан-Хосе» имел численный перевес. Гостям в этом матче отличиться так и не удалось.Таким образом, счёт в этой серии стал равным — 1-1. Следующие два матча пройдут в Сан-Хосе.