Лундквист: «Монреаль» контролировал шайбу, это доставило нам много хлопот

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс»подвёл итоги после поражения во втором матче серии с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ, 1-1 в серии).«Им удалось держать шайбу под контролем, это доставило нам больше всего хлопот. Несколько раз мы должны были ее выбрасывать из зоны, но они не позволяли нам этого сделать, давая себе шанс снова угрожать нашим воротам. Конечно, тяжело пропускать гол в концовке, но так бывает. Теперь надо собраться и подготовиться к домашним играм», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.