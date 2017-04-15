Главный арбитр КХЛ: было удаление у Зарипова, со всех камер посмотрели — было

Главный арбитр КХЛпрокомментировал удаление форварда магнитогорского «Металлурга»в четвёртом матче серии со СКА.«Было ли правомерным удаление Зарипова? А что такое „правомерное“? Удаление либо есть, либо его нет. Почему-то все пытаются выяснить аспекты двухминутного удаления. Я понимаю, в чём вопрос, но странно, что вы не спрашиваете: а был ли удар в голову у Тимкина? Было удаление у Зарипова. Мы посмотрели со всех камер – было.Шипачев пытался уйти к Коваржу. Что препятствует Шипачеву? Ему препятствует Зарипов, который играет в спину. Шипачев вообще никак не видит Зарипова в принципе. И потом, если мы будем рассматривать каждое двухминутное удаление – то мы до чего-то опустимся. Не надо искать чёрную кошку в чёрной комнате. Иногда надо спросить: а было ли удаление, скажем, у Кетова в овертайме в последней игре? Каким было количество штрафных минут?», — цитирует Анисимова «Спорт-экспресс».