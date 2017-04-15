Гуськов: Зарипов неумышленно блокировал Шипачёва, момент на усмотрение судьи

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВподелился своим видением спорного эпизода в третьем периоде четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом», в котором «армейцы» одержали победу со счётом 3:2.«Зарипов двигался по синей линии и освобождал пространство своему партнёру для входа в зону. Умышленного блокирования игрока я не увидел, но факт остаётся фактом – Шипачёв упал. Здесь есть такой момент: один судья может свистнуть, а другой – промолчать. Всё на усмотрение судьи. Будучи игроком, я помню, как в одном матче за одно действие судьи могли удалить, а в другом на такой же момент не обращали внимания. То, что Зарипов делал это не намеренно, не говорит о том, что судья не может поднять руку. Здесь очень спорный момент, в котором один арбитр может дать удаление, а второй может проигнорировать. В том эпизоде Зарипова удалили. Это человеческий фактор. Конечно, этот момент может стать судьбоносным.Счёт в серии стал 3-1 в пользу СКА. Игра была на волоске у той и у другой команды. Естественно, при счёте 2-2 шансы снова становились равными. Сейчас их намного больше у СКА, нежели чем у «Металлурга». Но серия ещё не закончилась. Мы видели, как серии вытаскиваются, и это сделал СКА. Сами санкт-петербуржцы понимают, что дело ещё не сделано. Поэтому всё ещё впереди», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.