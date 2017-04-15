Вице-президент «Динамо» М: Воробьёву важно найти общий язык с командой

Вице-президент московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпионна пресс-конференции, посвящённой закрытию сезона, подвёл его итоги.«Я бы поставил три с плюсом за сезон «Динамо». Плюс в том, что почти влилась в состав команды большая плеяда молодых игроков. Тройка – на сегодня наша команда тянет именно на этот балл. Мне нравится оптимизм нового главного тренера Владимира Воробьёва. Готов помогать тренерскому штабу, у меня есть пособие по игре защитников. Самое слабое место – оборона. Игроков не учат обороне, применению силовых приёмов. Ветераны должны быть рядом с командой.Школа работает неплохо, подготовила ряд игроков. Перед началом сезона встречаемся с ребятами, с директором школы. С каждым подразделением проводим беседы. Этот сезон будет толчком для дальнейшей работы. Володе Воробьёву есть, что передать игрокам. Главное, найти общий язык с командой. Сблизиться с коллективом, разговаривать на одном языке. Ждём новых побед», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.