Гомоляко: удаление Зарипова было, но в плей-офф за это выписывать штраф не стоит

Чемпион России, бывший вице-президент челябинского «Трактора»прокомментировал победу СКА в четвёртом матче финала Кубка Гагарина над магнитогорским «Металлургом» (3:2), а также удаление Даниса Зарипова в третьем периоде за фол на Вадиме Шипачёве. Счёт в серии 3-1 в пользу «армейцев».«Не скажу, что это удаление предопределило судьбу Кубка Гагарина. Ещё есть у «Магнитки» несколько матчей переломить ход серии. Другое дело, что судьи иногда по-разному интерпретируют удаления. Думаю, удаление, которое получил Зарипов за фол на Шипачёву, было. Но выписывать штраф в рамках плей-офф за это не стоит. В регулярном чемпионате, конечно же, за это дали бы. Шипачёв не видел Даниса, а Зарипов соперника видел.Почему сразу на судей валят? Сейчас можно кого угодно обвинить, но «Металлургу» надо забивать голы и не пропускать. К примеру, в третьем матче у СКА было два удаления в овертайме, «Магнитка» их не реализовала, но никто про это не вспоминает», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.