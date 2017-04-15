В. Воробьёв: в команде «Динамо» есть, у кого учиться, завидую молодым ребятам

Главный тренер московского «Динамо»поделился мнением об опытных игроках в команде.«Лёша Терещенко правильно сказал, что свои места молодёжи они отдавать не хотят. В нашей команде есть, у кого учиться. Я даже завидую тем молодым ребятам, которые играли и будут играть у нас. Много людей, знающих, что такое выигрывать. Молодёжь смотрит, как готовиться, разминаться, питаться. Хоккеист – это человек, который от многого должен отказываться. И отдавать всё для победы. Надо привить дух победителя. Вне зависимости, это тренировка или игра. Нас так учили, играть на результат. Ветеран ты или молодой хоккеист – никаких привилегий не будет», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.