Белов: всегда приятно встретиться с болельщиками, пообщаться, выйти на лёд

Главный тренер подмосковного «Витязя»поделился впечатлениями от гала-матча между основным составом подмосковной команды и её болельщиками, который завершился победой фанатов со счётом 8:5.«Мы нисколько не поддавались болельщикам! Я, например, полностью отдавался, как и ребята. Благодарю команду болельщиков. Я родился в Подольске, у меня здесь всё начиналось, и тренерская карьера в том числе. Поэтому всегда приятно встретиться, пообщаться, подвигаться. Я не впервые выхожу здесь на лёд в качестве игрока. В своё время сюда привозили Кубок Стэнли, потом открывали в Чехове дворец. В прошлом году был матч такого же формата», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.