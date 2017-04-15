Шварц: «Блюз» отлично начали серию, но работа ещё не сделана

Форвард «Сент-Луиса»подвёл итоги после победы над «Миннесотой» (2:1) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли.«Мы отлично начали серию, но работа ещё не сделана. Последние две победы одержать намного сложнее, и в третьем матче это будет видно. Они выплеснут на нас всё, на что способны, но в любом случае мы, конечно, счастливы вернуться домой. К текущему моменту работа проделана хорошая, но дальше будет только сложнее.В прошлом году в серии второго раунда с «Далласом» мы проиграли первый матч, после чего нам очень сильно хотелось отыграться во второй игре. С этого момента всё становится намного сложнее. Мы счастливы, что сегодня добились победы, но теперь всё внимание встрече в воскресенье», – цитирует Шварца официальный сайт НХЛ.