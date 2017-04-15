Виньо: когда начнётся третий матч, пропущенные сегодня голы мы не вспомним

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»после поражения во втором матче серии с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ, 1-1 в серии) поделился мнением о третьем пропущенном голе своей команды, после которого встреча перешла в овертайм.«В воскресенье, когда начнётся третий матч, мы этот гол даже не вспомним. Мы думаем только о том, что нам надо делать, как играть против очень хорошего соперника», — приводит слова Виньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.