Фазель: если сомневаться в уровне судей, то под угрозой вся система, это опасно

Глава ИИХФподелился мнением о судействе в четвёртом матче серии СКА — «Металлург» Мг (3:2, 3-1 в серии).«Что касается игры, мы увидели настоящий спектакль, но одна вещь меня очень удивила — все эти разговоры про работу арбитров. Я совсем этого не понимаю и, честное слово, просто поражен. По-моему, судьи проделали хорошую работу, просто всегда найдутся недовольные. Более того, если смотреть на работу судей в целом, на протяжении всего плей-офф, её стоит признать хорошей.На арбитров, как и на игроков, и тренеров, оказывается огромное давление, но если игроков и тренеров болельщики прощают, то прощать арбитров никто и не думает. Если мы начинаем сомневаться в уровне арбитров, мы ставим под сомнение всю систему, а это очень опасно. И в этой ситуации масла в огонь подливают все, начиная с болельщиков и заканчивая СМИ. Мы должны защищать судей, как делаем это с игроками и тренерами».Не стоит забывать, что речь идёт об игре, об эмоциях. Да, после матча команды могут быть злы на судейство, критиковать, но как только наступает утро — обо всём этом надо забыть и говорить только о следующей игре», — цитирует Фазеля ТАСС.