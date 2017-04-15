Стал известен состав сборной России U18 на матч чемпионата мира c США

Стал известен состав сборной России U18 на второй матч группового этапа юниорского чемпионата мира — 2017 с командой США. В первой встрече турнира россияне обыграли шведов (3:1), а американцы были сильнее сверстников из Беларуси (7:0).Сборная России:Жуков (Устименко);Саморуков — Переляев, Чехович — Липанов — Свечников;Рубинчик — Галенюк, Алексеев — Бицадзе — Торопченко;Баранов — Калабушкин, Слепец — Клисунов — Максимов;Дедов, Муранов — Марушев — Шашков, Колтыгин.Сборная США:Сан-Сир (Шил);Хьюз – Кемп, Ткачук – Норрис – Вальстрём;Нипке – Гилдон, Мисмаш – Баррат – Пастухов;Фэрранс – Миллер, Фараби – Пилинг – Дуге;Инамото, Кокерилл – Слаггерт – Тортора, Риди.«Чемпионат» проведёт текстовуюматча Россия — США.