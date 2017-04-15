Стал известен состав сборной России U18 на матч чемпионата мира c США

Стал известен состав сборной России U18 на второй матч группового этапа юниорского чемпионата мира — 2017 с командой США. В первой встрече турнира россияне обыграли шведов (3:1), а американцы были сильнее сверстников из Беларуси (7:0).
Сборная России:
Жуков (Устименко);
Саморуков — Переляев, Чехович — Липанов — Свечников;
Рубинчик — Галенюк, Алексеев — Бицадзе — Торопченко;
Баранов — Калабушкин, Слепец — Клисунов — Максимов;
Дедов, Муранов — Марушев — Шашков, Колтыгин.
Сборная США:
Сан-Сир (Шил);
Хьюз – Кемп, Ткачук – Норрис – Вальстрём;
Нипке – Гилдон, Мисмаш – Баррат – Пастухов;
Фэрранс – Миллер, Фараби – Пилинг – Дуге;
Инамото, Кокерилл – Слаггерт – Тортора, Риди.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — США.