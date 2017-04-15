Департамент судейства КХЛ разъяснил два эпизода 4-го матча СКА — «Металлург» Мг

В четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА (Санкт-Петербург) – «Металлург» (Магнитогорск), состоявшемся 14 апреля в Санкт-Петербурге, произошли два эпизода, по которым Департамент судейства КХЛ счёл необходимым дать разъяснение.Нарушение нападающего «Магнитки» Даниса Зарипова (Атака игрока, не владеющего шайбой (блокировка), Правило 534 а) очевидно. Атака была совершена в область спины Вадима Шипачёва, который пытался сделать движение в сторону борта и атаковать Яна Коваржа, который входил в зону.Согласно правилу 234 е «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017», «если в процессе игры после сильного броска шайба попадает в маску вратаря, главный судья должен остановить игру. За исключением, если шайба отскакивает на клюшку атакующего игрока и он забрасывает шайбу в ворота. В этой ситуации главный судья должен засчитать гол». Именно эта ситуация имела место в эпизоде с третьей шайбой в ворота «Металлурга» (Магнитогорск) на 53-й минуте. После броска защитника СКА Патрика Херсли шайба от маски голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина отскочила к защитнику СКА Динару Хафизуллину, который и добил её в сетку.