Маклеллан: если «Ойлерз» перестанут удаляться, всё будет в порядке

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз»прокомментировал победу над «Сан-Хосе Шаркс» (2:0, 1-1 в серии) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.«Мы продолжим постоянно давить на соперника. Однако два штрафа несколько сбили нас с толку. Если мы будем стараться не удаляться, всё будет в порядке.Нельзя выиграть, удаляясь по 12 минут в матче. Не спасает даже отличная работа спецбригад. В конце концов, наши соперники часто идут в атаку, продолжают наносить удары по воротам и могут забить», – цитирует Маклеллана официальный сайт лиги.