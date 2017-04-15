Власенков: в моменте с удалением Зарипова судья ошибся, и игра закончилась

Трёхкратный чемпион Россииподелился мнением относительно эпизода с удалением Даниса Зарипова в третьем периоде четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом» (3:2).«Мне показалось, что в том эпизоде никакого удаления не было. Зарипов ехал мимо, наткнулся на Шипачёва, и тот упал. Симулировал ли Шипачёв? Честно говоря, не знаю, может быть, у него колено проскользило или споткнулся. Но здесь имела место ошибка судьи и игра закончилась. СКА реализовал большинство. Мы все сидели и ждали продолжения игры, думали, что будет овертайм, было такое напряжение, но всё так быстро закончилось… Хотелось ещё посмотреть хороший хоккей», — сказал Власенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.