Йео: «Сент-Луису» нужно было подкрутить пару вещей, и это получилось

Главный тренер «Сент-Луис Блюз»подвёл итоги после победы во втором матче серии с «Миннесотой Уайлд» (2:1, 2-0 в серии).«Мы не проиграли первый матч, тогда было сделано достаточно для победы. Понятно, что Джейк в той игре был бесподобен, но он не просто так носит вратарский свитер. Он является частью коллектива. Первый матч был очень равным до того момента, как мы открыли счёт, после чего мы немного сели назад. Так что мы понимали, что должны играть более агрессивно. Надо было подкрутить пару вещей, и сегодня у нас это получилось. Теперь то же самое надо сделать в матче номер три», — цитирует Йео официальный сайт лиги.