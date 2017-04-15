Сборная России уступила США на юниорском ЧМ-2017 по хоккею

Сборная России потерпела поражение в матче с командой США на юниорском чемпионате мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 4:5.В первом периоде Павел Колтыгин вывел нашу команду вперёд, отличившись в меньшинстве. Однако во второй двадцатиминутке американцы забросили три шайбы, авторами голов стали Грант Мисмаш и Райан Пилинг, оформивший дубль.В начале заключительной трети Джош Норрис сделал счёт 4:1. Вскоре Дмитрий Саморуков отыграл одну шайбу, но Квинтон Хагес вернул США преимущество в три шайбы. Саморуков оформил дубль, отличившись в большинстве, а через 35 секунд Иван Чехович сделал счёт 4:5, но соперник смог отстоять победный результат.