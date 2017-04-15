Голубович: провалили второй период с США на ЮЧМ, причём по непонятным причинам

Главный тренер юниорской сборной Россиипрокомментировал поражение в матче группового этапа чемпионата мира с командой США (4:5).«Каждая игра делится на два момента: когда у тебя всё хорошо и когда у тебя всё плохо. Сегодня плохого было больше. Может быть, ненамного, но всё-таки. Концовку матча и третий период можно отнести к хорошему, провалили второй период, причём по необъяснимым причинам. Может, так не говорят, но со страхом относились к своим моментам, ребята боялись брать на себя инициативу. К нелепым шайбам можно здесь отнести только одну, третью», — передаёт слова Голубовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.