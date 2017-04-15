Торопченко: было ощущение, что с США на ЮЧМ в Словакии играли как дома

Форвард юниорской сборной Россиипрокомментировал поражение от команды США (4:5) в матче группового этапа чемпионата мира.«Не хватило реализации, ребят упрекнуть не в чем. Просто на будущее не нужно допускать таких глупых ошибок, которые мы совершили во втором периоде. Верить, что мы можем отыграться, нужно всегда, всё возможно, нужно играть до конца. Эта игра прошла, настраиваемся дальше. Болельщики поддерживали, это очень приятно, даже волну запускали. Особенно в конце матча было ощущение, что мы играем дома», — передаёт слова Торопченко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.