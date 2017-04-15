Саморуков: мои голы в матче с США? Было бы отлично, если бы я их забил

Защитник юниорской сборной Россиипрокомментировал поражение от команды США (4:5) в матче группового этапа чемпионата мира. Сначала в протоколе у Саморукова значился дубль, а потом обе его шайбы переписали на других игроков сборной.«Хорошо начали игру, во втором периоде пошли ненужные удаления. Где-то нужно было от обороны сыграть, где-то подстраховать ребят, да были ошибки, где-то не усмотрели. В третьем периоде собрались, поговорили, пытались сделать всё, что можно. Можно сказать, что не легла карта, бились. В принципе, за мужиков рад, мы бились до конца, не опустили руки и играли до последнего. Это самое главное. Мои голы? Было бы отлично, если бы я их забил. Пас отдал, а номер перепутали. На таком турнире неважно, кто забивает, а кто отдаёт. Нужно всем быть одной командой», — передаёт слова Саморукова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.