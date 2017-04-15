Третьяк: финансирование клубов КХЛ должно быть если не равным, то приближённым

Президент ФХРсчитает, что КХЛ должна ввести потолок зарплат и уравнять финансовые возможности клубов.«Что я думаю о финансовом расслоении клубов КХЛ и слабой конкуренции в нынешнем чемпионате? Действительно, такое есть. И не только у нас — в НХЛ тоже есть богатые и не очень клубы. Но там есть потолок зарплат. Нам он тоже необходим, это моё личное мнение. В КХЛ есть очень богатые клубы и есть те, которые месяцами не выплачивают деньги. Одни берут самых лучших игроков, а другие довольствуются тем, что есть. Так что потолок нужен. Но КХЛ — самостоятельная организация, как она решит, так и будет. В принципе, финансовые ресурсы клубов должны быть если не равными, то приближёнными», — цитирует Третьяка «Спорт день за днём».