Колтыгин: было много глупых удалений в матче ЮЧМ с США, нужно исправлять это

Форвард юниорской сборной Россиипрокомментировал поражение в матче группового этапа чемпионата мира с командой США (4:5).«Немножко поздно спохватились, нужно было пораньше просыпаться. В конце собрались, но не получилось. Позитива никакого нет, всё-таки мы проиграли, но мы бились до конца, играли на победу. Претензий ни к кому нет, впереди целый турнир. Американцы много провоцировали, мы поддались на провокации, нам не стоило этого делать, большинство удалений были глупыми, надо исправлять. Это может поломать игру в дальнейшем», — передаёт слова Колтыгина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.