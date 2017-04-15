Тренер сборной США U18: было ощущение, что Россия сравняет счёт в конце матча

Главный тренер юниорской сборной СШАпрокомментировал победу над командой России (5:4) в матче чемпионата мира.«Получилась очень увлекательная игра для болельщиков, но не для тренеров. Слишком много перепадов, хороший урок для нас в плане того, каким бывает хоккей на чемпионатах мира. Россияне нас впечатлили своей скоростью, мастерством, мы знали, что наш вратарь Дилан Сан-Сир должен быть хорош в этом матче, но не настолько, каким он был. Было ощущение, что россияне сравняют счёт в конце матча», — сказал Врублевски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.