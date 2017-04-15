Президент «Ак Барса»: команда может занести сезон себе в актив

Президент «Ак Барса»подвёл итоги сезона, в котором казанская команда добралась до финала конференции и завоевала бронзовые медали КХЛ.«Наша команда может занести сезон себе в актив, бронзовые медали дорогого стоят и они получены в борьбе со многими командами. Спорт есть спорт и все хотят побеждать. Наша команда провела сезон достойно, она билась, за что ей огромное спасибо. Мы ставим высокие цели и для этого у «Ак Барса» есть всё — опытный тренерский штаб, поддержка республики. Большое спасибо хочется сказать болельщикам. Вы были настоящим шестым полевым игроком. Спасибо вам всем. Хочется пожелать ребятам отдохнуть, набраться сил, взвесить свои плюсы и минусы и добиваться побед в следующем сезоне», — цитирует Маганова пресс-служба клуба.