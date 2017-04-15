Защитник «Торонто» Зайцев пропустит второй матч серии с «Вашингтоном»

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл первую тренировку после травмы, сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон. Главный тренер команды Майк Бэбкок подтвердил, что россиянин пропустит второй матч первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз».
Зайцев получил повреждение верхней части тела в последнем матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс».
«Торонто» проиграл первый матч с «Вашингтоном» со счётом 2:3 ОТ.
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