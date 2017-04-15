«Миннесота» вызвала из АХЛ вратаря Алекса Стэлока

«Миннесота Уайлд» вызвал из АХЛ вратаря, сообщается на официальном сайте клуба.Стэлок одержал 23 победы в 48 матчах текущего сезона за «Айову» с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 2,28. В двух матчах НХЛ в этом году он одержал одну победу, пропуская в среднем 1,51 шайб за игру и отразив 94,4 % бросков.«Миннесота» в первом раунде плей-офф встречается с «Сент-Луис Блюз» и уступает в серии со счётом 0-2.