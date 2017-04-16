Защитник «Монреаля» Емелин не поехал в Нью-Йорк и пропустит третий матч серии

Защитник «Монреаль Канадиенс»не поехал с командой на выезд и пропустит третий матч серии с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба. Счёт в серии — 1-1, следующие два матча состоятся в Нью-Йорке.Россиянин получил травму нижней части тела в матче с «Баффало Сэйбрз» и пропустил последние две игры регулярного чемпионата и старт плей-офф. В текущем сезоне на счету Емелина 10 (2+8) очков в 76 матчах при показателе полезности "+1".