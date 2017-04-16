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«Анахайм» обыграл «Калгари» и повёл 2-0 в серии

16 апреля 2017, воскресенье. 08:36. Хоккей
«Анахайм Дакс» дома одержал победу над «Калгари Флэймз» со счётом 3:2 во втором матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Дакс».

Якоб Сильверберг (4-я минута) и Рикард Райкель (7, при игре 4 на 4) забили у хозяев в первом периоде, а у гостей одну шайбу отквитал Микаэль Баклунд (19, в меньшинстве). Шон Монахан сравнял счёт во второй двадцатиминутке (28, в большинстве), а решающий гол за «Дакс» записал на свой счёт Райан Гецлаф (56, в большинстве).

Третий матч серии состоится на площадке «Калгари» 18 апреля, начало — в 05:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
16 апреля 2017, воскресенье. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 2 2:1, 0:1, 1:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Сильверберг (Монтур, Теодор) – 03:21 (5x5), 2:0 – Ракелль (Гецлаф, Биекса) – 06:44 (4x4), 2:1 – Баклунд (Фролик) – 18:24 (4x5), 2:2 – Монахан (Годро, Броди) – 27:01 (5x4), 3:2 – Гецлаф (Кеслер, Ивз) – 55:14 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Калгари Флэймз НХЛ
Новости. Хоккей
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