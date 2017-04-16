«Анахайм» обыграл «Калгари» и повёл 2-0 в серии

«Анахайм Дакс» дома одержал победу над «Калгари Флэймз» со счётом 3:2 во втором матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Дакс».Якоб Сильверберг (4-я минута) и Рикард Райкель (7, при игре 4 на 4) забили у хозяев в первом периоде, а у гостей одну шайбу отквитал Микаэль Баклунд (19, в меньшинстве). Шон Монахан сравнял счёт во второй двадцатиминутке (28, в большинстве), а решающий гол за «Дакс» записал на свой счёт Райан Гецлаф (56, в большинстве).Третий матч серии состоится на площадке «Калгари» 18 апреля, начало — в 05:00 мск.