Дубник: мы играли 4 на 4 в конце матча с «Блюз». Это неприемлемо

Голкипер «Миннесоты Уайлд»прокомментировал эпизод в концовке второго матча серии с «Сент-Луис Блюз» (1:2, 0-2 в серии). На 56-й минуте матча нападающего «Минессоты» Чарли Койла и форварда «Сент-Луиса» Скотти Апшолла удалили за грубость. При игре 4 на 4 «Сент-Луис» забил победный гол.«Очень жаль, что мы играли четыре на четыре в конце матча. Это неприемлемо. Просто нет смысла в таких удалениях.Вы можете посмотреть сто раз этот эпизод и не увидите причину для удаления. Это либо штраф для «Сент-Луиса», либо вообще никакого штрафа. Там в целом вообще не было удаления. Зачем ставить команды в положение «4 на 4» за четыре минуты до конца матча? Это не оправдание, просто судьи придумали обоюдное удаление», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.