Ларионов: думаю, что сборная России ещё раскачается на юниорском чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнлипрокомментировал поражение юниорской сборной России (4:5) от команды США на чемпионате мира.«Игра была на качелях, начали очень хорошо матч, более уверенно, чем со шведами. У нас есть небольшое преимущество над этим годом американцев, так как их обыграли год назад на Турнире пяти наций в США. Потом отдали инициативу и стали больше играть на контратаках. Пара ошибок вратаря или… Не очень люблю винить вратарей, эти турниры короткие, и нужно поддерживать голкиперов. Пропустили быстро голы и потеряли нить игры.Молодцы, что собрались в конце, дали шанс зрителям поволноваться и дали себе задел на будущее. Если мы можем в таких матчах собираться, то это очень хорошо. В целом игра сборной оставляет положительное впечатление, такие турниры одинаково пройти невозможно. Равные команды на этом чемпионате мира, явного преимущества ни у кого нет. Думаю, что наши ещё раскачаются», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.