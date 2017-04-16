Варфоломеев: в «бей-беги» при Захаркине «Югра» играть точно не будет

Нападающий «Югры»подвёл итоги сезона, поделился впечатлениями от вызова в олимпийскую сборную России и начала работы в клубе главного тренера Игоря Захаркина.«Игорь Владимирович уже провёл несколько дней в Ханты-Мансийске, начал работу в нашей команде. Каждый хоккеист «Югры» получил задание с планом работы во время отпуска, нагрузки всем, в принципе, ясны. Все прекрасно знают, что Захаркин раньше работал в сборной России, которая показывала яркий атакующий хоккей. Да и «Салават» в прошедшем сезоне старался играть красиво и комбинационно. В общем, всем ясно, что в «бей-беги» «Югра» играть точно не будет.Слухи о переводе команды в ВХЛ? Ни один игрок «Югры», ни один болельщик не воспринял их всерьёз. Даже в эти дни в клубе идёт работа по подготовке к предстоящему сезону КХЛ, многие наши лидеры подписывают новые контракты. Слышал, что в целом определён и график предсезонных турниров. В частности, нам уже сказали, что в июле вместе с московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» разыгрываем «Кубок Минска».Итоги сезона? Кое-какие позитивные моменты есть — забросил 13 шайб, получил вызов в олимпийскую сборную. Но всё перечеркивает командный результат, который для любого профессионала является самым главным. Мы не смогли зацепиться за путёвку в плей-офф, хотя все возможности для этого руководством были созданы. Вызов в олимпийскую сборную? Это было в январе — перед Кубком Словакии. Новость — голкиперу Александру Шарыченкову и мне — первым сообщил наш тренер вратарей Андрей Зуев. Сказал, мол, ребята, вас ждёт Новогорск, не подведите в сборной «Югру». На Кубке Словакии мы провели три матча за четыре дня. Убедился, что на международном уровне играть ещё сложнее, чем в КХЛ, ведь в матчах за сборные все ребята добавляют. Для меня это был бесценный опыт.У «Югры» хороший потенциал. Надеемся, что с приходом нового тренерского штаба его реализуем. В общем, в предстоящий сезон смотрим с оптимизмом. И в личные задания, которые раздал новый тренер, тоже», — цитирует игрока Russia-Hockey.