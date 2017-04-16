Форвард «Оттавы» Макартур забил гол впервые с апреля 2015 года

Форвард «Оттава Сенаторз» Кларк Макартур забросил шайбу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ, 1-1). Это был его первый гол в НХЛ с апреля 2015 года, когда он отличился в серии плей-офф против «Монреаля».Начиная с октября 2015 года 31-летний игрок столкнулся с целой серией травм, включая сотрясения мозга, из-за чего в последних двух сезонах до сегодняшнего дня провёл только 4 матча. За последний 21 месяц у Макартура было 4 сотрясения мозга – последнее из них случилось в сентябре 2016-го в тренировочном лагере «Оттавы». Предполагалось, что он пропустит этот сезон целиком, но в начале апреля канадец сумел вернуться на лёд.