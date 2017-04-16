Защитник «Торонто» Полак выбыл до конца сезона

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Роман Полак получил травму во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 2ОТ, 1-1).Он получил травму после силового приёма защитника «Кэпиталз» Брукса Орпика у борта на седьмой минуте второго периода. Он неловко упал, после чего не смог опираться на ногу. Ему потребовалась помощь партнёров, чтобы покинуть лёд.«Год для него закончен, к сожалению. У него травма нижней части тела. Такое случается. Полаку просто не повезло», – сказал главный тренер «Лифс» Майк Бэбкок.