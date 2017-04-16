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Кэссиди: обычно мы в «Бостоне» умеем играть на удержание счёта

16 апреля 2017, воскресенье. 11:27. Хоккей
Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение от «Оттава Сенаторз» (3:4 ОТ, 1-1 в серии). «Бостон» вёл в счёте 3:1 в ходе игры.

«Всё понятно. Домашняя команда проигрывает, делает всё, чтобы спастись. Они очень старались, и у них это получилось. Это понятно. Обидно то, что обычно мы умеем играть на удержание счёта. Мы хотели выиграть второй матч. Я не собираюсь убеждать вас в том, что мы рады счёту 1-1. Нам не хватило 20 минут, чтобы он стал 2-0. Я так смотрю на сложившуюся ситуацию», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Оттава Сенаторз
Новости. Хоккей
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