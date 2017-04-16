Кейн: я не забил в двух матчах подряд, это недопустимо

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»прокомментировал промежуточные итоги серии с «Нэшвилл Предаторз», в которой «хищники» выиграли два матча, не дав «чёрным ястребам» забросить ни одной шайбы.«Конечно, мы должны внести какие-то корректировки в нашу игру. Я не забил ни одного гола в двух матчах. Это недопустимо. Как атакующий игрок я должен быть лучше», — приводит слова Кейна The Athletic.На счету Кейна 1 гол в 9 последних матчах сезона. Вместе с капитаном «Чикаго» Джонатан Тэйвзом Кейн суммарно зарабатывает $ 21 млн в год.