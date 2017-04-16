Свечников стал первой звездой матча АХЛ, он набрал 4 очка

Форвард «Гранд Рэпидс»был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Милуоки» (5:1). Российский хоккеист набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2». Всего по итогам текущего регулярного чемпионата АХЛ у Свечникова 51 (20+31) очко в 74 матчах при нулевом показателе полезности.Форвард «Милуоки»очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «-3». Он завершил сезон также с 51 (21+30) очком в 70 матчах при полезности «+11».