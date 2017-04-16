Лукоянов: всё у «Ак Барса» впереди

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги сезона. Команда вылетела из плей-офф на стадии финала Восточной конференции.
«Видно, что команда в течение сезона работала. Мы были, можно сказать, на «пригорочке», пусть не на самой вершине. Но я думаю, что всё впереди у нашей команды, работаем.
Наша игра зависит от болельщиков. Эти медали — мы только для них стараемся весь сезон и всегда. Сезон получился неплохим, и праздник был достойным, — передаёт слова игрока казанской команды «Реальное время».