Стали известны составы «Металлурга» Мг и СКА на пятый матч финала Кубка Гагарина

Главные тренеры магнитогорского «Металлурга» и петербургского СКА определились с составами на пятый матч финала Кубка Гагарина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. В составе команд изменений нет. Счёт в серии 3-1 в пользу «армейцев».
«Металлург» Мг
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;
Ли – Береглазов, Осала – Сантала – Тимкин;
Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Сёмин;
Дронов, Платонов – Калетник – Ден. Казионов, Железков.
СКА
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Барабанов;
Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачёв – Дадонов;
Зуб – Зубарев, Хохлачёв – Прохоркин – Плотников;
Рыков — Рукавишников, Дергачёв – Каблуков – Кетов.
Пятый матч финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — СКА начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.
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