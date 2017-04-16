Стали известны составы «Металлурга» Мг и СКА на пятый матч финала Кубка Гагарина

Главные тренеры магнитогорского «Металлурга» и петербургского СКА определились с составами на пятый матч финала Кубка Гагарина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. В составе команд изменений нет. Счёт в серии 3-1 в пользу «армейцев».«Металлург» МгКошечкин (Самсонов);Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;Ли – Береглазов, Осала – Сантала – Тимкин;Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Сёмин;Дронов, Платонов – Калетник – Ден. Казионов, Железков.СКАКоскинен (Шестёркин);Яковлев – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Барабанов;Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачёв – Дадонов;Зуб – Зубарев, Хохлачёв – Прохоркин – Плотников;Рыков — Рукавишников, Дергачёв – Каблуков – Кетов.Пятый матч финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — СКА начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат» проведётвстречи.