Пресс-секретарь Трампа: болеет ли президент за «Кэпиталз»? Об этом мы не говорим

На брифинге для прессы, прошедшем в Белом доме в минувшую пятницу, был задан хоккейный вопрос. Репортёр канадского телеканала TVA Ричард Латендресс спросил пресс-секретаря президента США Шона Спайсера о том, за кого Дональд Трамп будет переживать во время текущего плей-офф в Национальной хоккейной лиге.«Скажите, за кого президент собирается болеть в плей-офф НХЛ: за «Нью-Йорк Рейнджерс» или за «Вашингтон Кэпиталз»?», — спросил журналист, и реакцией на вопрос был тихий смех в зале. «На самом деле такие темы, как хоккей, не являются частыми при разговорах в Белом доме», — передаёт ответ Спайсера Washington Post.Две команды НХЛ, упомянутые в вопросе репортёра, были названы не случайно. Нью-Йорк – один из городов, в котором Трамп долгое время жил, и его поддержка «Рейнджерс» была давно известна. Во время серии второго раунда Кубка Стэнли-2015 между «рейнджерами» и «Вашингтоном» он публично восхищался игрой «синерубашечников». Что касается «Кэпиталз», то после избрания на пост президента страны, Трамп вполне мог из политкорректных побуждений выразить поддержку команде из столицы США. Стоит добавить, что бывший глава Соединённых Штатов Барак Обама был болельщиком «Чикаго Блэкхоукс», а сам вопрос журналиста вызвал недовольство других изданий, поскольку брифинг был посвящён сложной военной ситуации в Афганистане.эпизода с вопросом на брифинге доступно на официальном канале Белого дома на Youtube с временной отметки 1:25:0