Кассиан: я хотел заслужить уважение партнёров, в «Эдмонтоне» интересно играть

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз»поделился мнением о своём статусе в команде. Во втором матче серии плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс» (2:0) он забросил победную шайбу.«Эдмонтон» стал для меня последним шансом добиться успеха в НХЛ? Я хотел заслужить уважение партнёров. У нас очень хорошая команда, а я лишь небольшая её часть. У нас всё складывается удачно. Здесь интересно играть.Мои силовые приёмы? Время от времени черту приходится переступать всем. Так прощупываешь судей. Я с ними часто говорю, чтобы понять, что они думают. Я должен так играть, если хочу приносить пользу своей команде", — цитирует Кассиана официальный сайт лиги.