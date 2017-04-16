И. Воробьёв: хочу извиниться за чересчур эмоциональную реакцию в прошлом матче

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»принёс извинения за свои эмоции в четвёртом матче серии с петербургским СКА (2:3).«Хочу извиниться перед болельщиками за свою чересчур эмоциональную реакцию. Не думал, что микрофон стоит так близко. Хорошо, что бутылки с водой рядом не было.Какие качества сегодня выйдут на первый план? Желание, у нас его должно быть больше. Я сегодня игрокам привёл цитату из жизни Горди Хоу, настроил их. Надеюсь, подействует», – сказал Воробьёв в эфире «Матча» перед игрой.