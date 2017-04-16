Летестю: не ждал, что арена будет скандировать имя Кассиана, его считали злодеем

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз»поделился мнением о голе своего партнёра по командев матче с «Сан-Хосе Шаркс», который вызвал восторженную овацию трибун в Эдмонтоне.«Я не думал, что болельщики будут скандировать имя Кассиана с учётом того, что его здесь считали злодеем. Он может повлиять на ход игры, может забить. Он всегда играет жёстко. Он стал лучше действовать в меньшинстве. Во всех этих аспектах он был если не лучшим, то одним из лучших в команде. Он стал хорошим партнёром и хорошим хоккеистом», — цитирует Летестю официальный сайт лиги.